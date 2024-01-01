Guatemala quetzalından CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile GTQ → XOF çevirin

1.000 gtq
78.335 xof

1.00000 GTQ = 78.33490 XOF

04:42 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8537351.072589.03041.452861.65420.94967518.3327
1 GBP1.1713211.25625104.2841.701781.937611.1123821.4736
1 USD0.93240.79602183.0121.354651.542380.8854517.0934
1 INR0.01123210.009589210.012046510.01631870.01858020.01066650.205915

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Guatemala quetzalından CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GTQ ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GTQ → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Guatemala quetzalı için en iyi döviz çiftleri

GTQ → USD

GTQ → EUR

GTQ → GBP

GTQ → INR

GTQ → JPY

GTQ → RUB

GTQ → AUD

GTQ → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Guatemala Quetzalı / CFA Frangı BCEAO
1 GTQ78.33490 XOF
5 GTQ391.67450 XOF
10 GTQ783.34900 XOF
20 GTQ1566.69800 XOF
50 GTQ3916.74500 XOF
100 GTQ7833.49000 XOF
250 GTQ19583.72500 XOF
500 GTQ39167.45000 XOF
1000 GTQ78334.90000 XOF
2000 GTQ156669.80000 XOF
5000 GTQ391674.50000 XOF
10000 GTQ783349.00000 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Guatemala Quetzalı
1 XOF0.01277 GTQ
5 XOF0.06383 GTQ
10 XOF0.12766 GTQ
20 XOF0.25531 GTQ
50 XOF0.63828 GTQ
100 XOF1.27657 GTQ
250 XOF3.19142 GTQ
500 XOF6.38285 GTQ
1000 XOF12.76570 GTQ
2000 XOF25.53140 GTQ
5000 XOF63.82850 GTQ
10000 XOF127.65700 GTQ