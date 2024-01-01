1 CFA Frangı BCEAO'dan Guatemala quetzalına

Reel döviz kuru ile XOF → GTQ çevirin

1,000CFA XOF = 0,01242Q GTQ

10:24 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → GTQ çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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GTQ
1 XOF → GTQSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01290,0132
Düşük0,01240,0124
Ortalama0,01270,0129
Değişim-3.06%-5.63%
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1 XOF → GTQ istatistikleri

XOF → GTQ kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0129, en düşük 0,0124 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0127 oldu. XOF → GTQ kurundaki değişiklik -3.06 değerindeydi.

XOF → GTQ kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0132, en düşük 0,0124 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0129 oldu. XOF → GTQ kurundaki değişiklik -5.63 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - GTQ tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7911,4020,9471,549,9961,341.725,21
1 GBP1,26411,7731,1981,94712,6391,6942.181,36
1 CAD0,7130,56410,6761,0987,1290,9551.230,4
1 EUR1,0560,8351,4811,62510,5531,4141.821,39

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Guatemala quetzalına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GTQ seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → GTQ kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Guatemala Quetzalı
1 XOF0,01242 GTQ
5 XOF0,06209 GTQ
10 XOF0,12417 GTQ
20 XOF0,24834 GTQ
50 XOF0,62086 GTQ
100 XOF1,24172 GTQ
250 XOF3,10430 GTQ
500 XOF6,20860 GTQ
1000 XOF12,41720 GTQ
2000 XOF24,83440 GTQ
5000 XOF62,08600 GTQ
10000 XOF124,17200 GTQ
Çevrim kurları Guatemala Quetzalı / CFA Frangı BCEAO
1 GTQ80,53320 XOF
5 GTQ402,66600 XOF
10 GTQ805,33200 XOF
20 GTQ1.610,66400 XOF
50 GTQ4.026,66000 XOF
100 GTQ8.053,32000 XOF
250 GTQ20.133,30000 XOF
500 GTQ40.266,60000 XOF
1000 GTQ80.533,20000 XOF
2000 GTQ161.066,40000 XOF
5000 GTQ402.666,00000 XOF
10000 GTQ805.332,00000 XOF