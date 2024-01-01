Gambiya dalaşından Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile GMD → SAR çevirin

1.000 gmd
55,52 sar

1.00000 GMD = 0.05552 SAR

04:09 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8536651.072689.03271.452781.653840.9497918.3344
1 GBP1.1714211.25645104.2931.70181.937321.112621.477
1 USD0.93230.795893183.00641.354451.54190.8855517.0934
1 INR0.01123180.009588340.012047310.01631740.01857570.01066850.205929

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Gambiya dalaşından Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GMD → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gambiya dalaşı için en iyi döviz çiftleri

GMD → USD

GMD → EUR

GMD → GBP

GMD → INR

GMD → JPY

GMD → RUB

GMD → AUD

GMD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gambiya Dalaşı / Arabistan Riyali
1 GMD0.05552 SAR
5 GMD0.27758 SAR
10 GMD0.55515 SAR
20 GMD1.11030 SAR
50 GMD2.77575 SAR
100 GMD5.55151 SAR
250 GMD13.87877 SAR
500 GMD27.75755 SAR
1000 GMD55.51510 SAR
2000 GMD111.03020 SAR
5000 GMD277.57550 SAR
10000 GMD555.15100 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Gambiya Dalaşı
1 SAR18.01310 GMD
5 SAR90.06550 GMD
10 SAR180.13100 GMD
20 SAR360.26200 GMD
50 SAR900.65500 GMD
100 SAR1801.31000 GMD
250 SAR4503.27500 GMD
500 SAR9006.55000 GMD
1000 SAR18013.10000 GMD
2000 SAR36026.20000 GMD
5000 SAR90065.50000 GMD
10000 SAR180131.00000 GMD