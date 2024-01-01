100 Arabistan riyalinden Gambiya dalaşına

Reel döviz kuru ile SAR → GMD çevirin

100 sar
1.833,94 gmd

1,000SR SAR = 18,34D GMD

08:17 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → GMD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → GMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek18,339418,3394
Düşük18,060917,9922
Ortalama18,130718,1062
Değişim1.22%1.60%
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1 SAR → GMD istatistikleri

SAR → GMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 18,3394, en düşük 18,0609 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 18,1307 oldu. SAR → GMD kurundaki değişiklik 1.22 değerindeydi.

SAR → GMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 18,3394, en düşük 17,9922 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 18,1062 oldu. SAR → GMD kurundaki değişiklik 1.60 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,751278,91,3870,92558,0591,5350,786
1 INR0,01213,330,0170,0110,6930,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,364201,01610,66741,8461,1060,567

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Gambiya dalaşına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → GMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

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SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Gambiya Dalaşı
1 SAR18,33940 GMD
5 SAR91,69700 GMD
10 SAR183,39400 GMD
20 SAR366,78800 GMD
50 SAR916,97000 GMD
100 SAR1.833,94000 GMD
250 SAR4.584,85000 GMD
500 SAR9.169,70000 GMD
1000 SAR18.339,40000 GMD
2000 SAR36.678,80000 GMD
5000 SAR91.697,00000 GMD
10000 SAR183.394,00000 GMD
Çevrim kurları Gambiya Dalaşı / Arabistan Riyali
1 GMD0,05453 SAR
5 GMD0,27264 SAR
10 GMD0,54527 SAR
20 GMD1,09055 SAR
50 GMD2,72637 SAR
100 GMD5,45274 SAR
250 GMD13,63185 SAR
500 GMD27,26370 SAR
1000 GMD54,52740 SAR
2000 GMD109,05480 SAR
5000 GMD272,63700 SAR
10000 GMD545,27400 SAR