1 Guernsey poundundan Türk lirasına

Reel döviz kuru ile GGP → TRY çevirin

1 ggp
40,29 try

1,000 GGP = 40,29 TRY

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Guernsey poundundan Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GGP → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Guernsey poundu için en iyi döviz çiftleri

GGP → USD

GGP → EUR

GGP → GBP

GGP → INR

GGP → JPY

GGP → RUB

GGP → AUD

GGP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Guernsey poundu / Türk Lirası
1 GGP40,28560 TRY
5 GGP201,42800 TRY
10 GGP402,85600 TRY
20 GGP805,71200 TRY
50 GGP2.014,28000 TRY
100 GGP4.028,56000 TRY
250 GGP10.071,40000 TRY
500 GGP20.142,80000 TRY
1000 GGP40.285,60000 TRY
2000 GGP80.571,20000 TRY
5000 GGP201.428,00000 TRY
10000 GGP402.856,00000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Guernsey poundu
1 TRY0,02482 GGP
5 TRY0,12411 GGP
10 TRY0,24823 GGP
20 TRY0,49646 GGP
50 TRY1,24114 GGP
100 TRY2,48228 GGP
250 TRY6,20570 GGP
500 TRY12,41140 GGP
1000 TRY24,82280 GGP
2000 TRY49,64560 GGP
5000 TRY124,11400 GGP
10000 TRY248,22800 GGP