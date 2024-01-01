10 Gürcistan larisinden Svaziland lilangenisine

Reel döviz kuru ile GEL → SZL çevirin

10 gel
70,65 szl

1,000 GEL = 7,065 SZL

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Svaziland lilangenisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SZL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → SZL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

GEL → GBP

GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Svaziland Lilangenisi
1 GEL7,06504 SZL
5 GEL35,32520 SZL
10 GEL70,65040 SZL
20 GEL141,30080 SZL
50 GEL353,25200 SZL
100 GEL706,50400 SZL
250 GEL1.766,26000 SZL
500 GEL3.532,52000 SZL
1000 GEL7.065,04000 SZL
2000 GEL14.130,08000 SZL
5000 GEL35.325,20000 SZL
10000 GEL70.650,40000 SZL
Çevrim kurları Svaziland Lilangenisi / Gürcistan Larisi
1 SZL0,14154 GEL
5 SZL0,70771 GEL
10 SZL1,41542 GEL
20 SZL2,83084 GEL
50 SZL7,07710 GEL
100 SZL14,15420 GEL
250 SZL35,38550 GEL
500 SZL70,77100 GEL
1000 SZL141,54200 GEL
2000 SZL283,08400 GEL
5000 SZL707,71000 GEL
10000 SZL1.415,42000 GEL