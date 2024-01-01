20 Gürcistan larisinden Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile GEL → JOD çevirin

1,000₾ GEL = 0,2601JD JOD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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GEL → JOD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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JOD
1 GEL → JODSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,26060,2637
Düşük0,25780,2578
Ortalama0,25970,2608
Değişim-0.14%-1.23%
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1 GEL → JOD istatistikleri

GEL → JOD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2606, en düşük 0,2578 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2597 oldu. GEL → JOD kurundaki değişiklik -0.14 değerindeydi.

GEL → JOD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2637, en düşük 0,2578 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2608 oldu. GEL → JOD kurundaki değişiklik -1.23 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiGEL - JOD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

GEL → GBP

GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Ürdün Dinarı
1 GEL0,26009 JOD
5 GEL1,30044 JOD
10 GEL2,60087 JOD
20 GEL5,20174 JOD
50 GEL13,00435 JOD
100 GEL26,00870 JOD
250 GEL65,02175 JOD
500 GEL130,04350 JOD
1000 GEL260,08700 JOD
2000 GEL520,17400 JOD
5000 GEL1.300,43500 JOD
10000 GEL2.600,87000 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Gürcistan Larisi
1 JOD3,84486 GEL
5 JOD19,22430 GEL
10 JOD38,44860 GEL
20 JOD76,89720 GEL
50 JOD192,24300 GEL
100 JOD384,48600 GEL
250 JOD961,21500 GEL
500 JOD1.922,43000 GEL
1000 JOD3.844,86000 GEL
2000 JOD7.689,72000 GEL
5000 JOD19.224,30000 GEL
10000 JOD38.448,60000 GEL