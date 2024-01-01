500 Gürcistan larisinden Mısır lirasına
Reel döviz kuru ile GEL → EGP çevirin
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GEL → EGP çevrim grafiği
1 GEL = 18,10020 EGP
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|1 GEL → EGP
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|18,1529
|18,1529
|Düşük
|17,7210
|17,6154
|Ortalama
|17,9373
|17,9101
|Değişim
|1.24%
|-0.19%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 GEL → EGP istatistikleri
GEL → EGP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 18,1529, en düşük 17,7210 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 17,9373 oldu. GEL → EGP kurundaki değişiklik 1.24 değerindeydi.
GEL → EGP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 18,1529, en düşük 17,6154 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 17,9101 oldu. GEL → EGP kurundaki değişiklik -0.19 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Gürcistan larisinden Mısır lirasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → EGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
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|Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Mısır Lirası
|1 GEL
|18,10020 EGP
|5 GEL
|90,50100 EGP
|10 GEL
|181,00200 EGP
|20 GEL
|362,00400 EGP
|50 GEL
|905,01000 EGP
|100 GEL
|1.810,02000 EGP
|250 GEL
|4.525,05000 EGP
|500 GEL
|9.050,10000 EGP
|1000 GEL
|18.100,20000 EGP
|2000 GEL
|36.200,40000 EGP
|5000 GEL
|90.501,00000 EGP
|10000 GEL
|181.002,00000 EGP