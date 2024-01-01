5 Gürcistan larisinden Mısır lirasına

Reel döviz kuru ile GEL → EGP çevirin

1,000₾ GEL = 18,10E£ EGP

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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GEL → EGP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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EGP
1 GEL → EGPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek18,152918,1529
Düşük17,721017,6154
Ortalama17,937317,9101
Değişim1.24%-0.19%
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1 GEL → EGP istatistikleri

GEL → EGP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 18,1529, en düşük 17,7210 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 17,9373 oldu. GEL → EGP kurundaki değişiklik 1.24 değerindeydi.

GEL → EGP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 18,1529, en düşük 17,6154 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 17,9101 oldu. GEL → EGP kurundaki değişiklik -0.19 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiGEL - EGP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Mısır lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → EGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

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GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Mısır Lirası
1 GEL18,10020 EGP
5 GEL90,50100 EGP
10 GEL181,00200 EGP
20 GEL362,00400 EGP
50 GEL905,01000 EGP
100 GEL1.810,02000 EGP
250 GEL4.525,05000 EGP
500 GEL9.050,10000 EGP
1000 GEL18.100,20000 EGP
2000 GEL36.200,40000 EGP
5000 GEL90.501,00000 EGP
10000 GEL181.002,00000 EGP
Çevrim kurları Mısır Lirası / Gürcistan Larisi
1 EGP0,05525 GEL
5 EGP0,27624 GEL
10 EGP0,55248 GEL
20 EGP1,10496 GEL
50 EGP2,76240 GEL
100 EGP5,52479 GEL
250 EGP13,81198 GEL
500 EGP27,62395 GEL
1000 EGP55,24790 GEL
2000 EGP110,49580 GEL
5000 EGP276,23950 GEL
10000 EGP552,47900 GEL