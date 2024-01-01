100 Gürcistan larisinden Bangladeş takasına

Reel döviz kuru ile GEL → BDT çevirin

1,000₾ GEL = 43,86Tk BDT

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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GEL → BDT çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BDT
1 GEL → BDTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek43,923344,4258
Düşük43,442543,4425
Ortalama43,763143,9416
Değişim-0.15%-0.78%
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1 GEL → BDT istatistikleri

GEL → BDT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 43,9233, en düşük 43,4425 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 43,7631 oldu. GEL → BDT kurundaki değişiklik -0.15 değerindeydi.

GEL → BDT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 44,4258, en düşük 43,4425 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 43,9416 oldu. GEL → BDT kurundaki değişiklik -0.78 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiGEL - BDT tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Bangladeş takasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BDT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → BDT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

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GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Bangladeş Takası
1 GEL43,85810 BDT
5 GEL219,29050 BDT
10 GEL438,58100 BDT
20 GEL877,16200 BDT
50 GEL2.192,90500 BDT
100 GEL4.385,81000 BDT
250 GEL10.964,52500 BDT
500 GEL21.929,05000 BDT
1000 GEL43.858,10000 BDT
2000 GEL87.716,20000 BDT
5000 GEL219.290,50000 BDT
10000 GEL438.581,00000 BDT
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Gürcistan Larisi
1 BDT0,02280 GEL
5 BDT0,11400 GEL
10 BDT0,22801 GEL
20 BDT0,45602 GEL
50 BDT1,14004 GEL
100 BDT2,28008 GEL
250 BDT5,70020 GEL
500 BDT11,40040 GEL
1000 BDT22,80080 GEL
2000 BDT45,60160 GEL
5000 BDT114,00400 GEL
10000 BDT228,00800 GEL