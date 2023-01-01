10 bin Bangladeş takasından Gürcistan larisine
Reel döviz kuru ile BDT → GEL çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Bangladeş takasından Gürcistan larisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BDT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GEL seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BDT → GEL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Bangladeş Takası
|1 GEL
|41.29740 BDT
|5 GEL
|206.48700 BDT
|10 GEL
|412.97400 BDT
|20 GEL
|825.94800 BDT
|50 GEL
|2064.87000 BDT
|100 GEL
|4129.74000 BDT
|250 GEL
|10324.35000 BDT
|500 GEL
|20648.70000 BDT
|1000 GEL
|41297.40000 BDT
|2000 GEL
|82594.80000 BDT
|5000 GEL
|206487.00000 BDT
|10000 GEL
|412974.00000 BDT