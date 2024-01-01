5 Fiji dolarından Türk lirasına

Reel döviz kuru ile FJD → TRY çevirin

1,000FJ$ FJD = 15,12TL TRY

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FJD → TRY çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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TRY
1 FJD → TRYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek15,349115,6217
Düşük15,016615,0166
Ortalama15,164315,2831
Değişim-1.46%0.21%
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1 FJD → TRY istatistikleri

FJD → TRY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 15,3491, en düşük 15,0166 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 15,1643 oldu. FJD → TRY kurundaki değişiklik -1.46 değerindeydi.

FJD → TRY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 15,6217, en düşük 15,0166 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 15,2831 oldu. FJD → TRY kurundaki değişiklik 0.21 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - TRY tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118,191,5470,9491,34284,4320,7921,409
1 ZAR0,05510,0850,0520,0744,6420,0440,077
1 AUD0,64611,75710,6130,86854,5730,5120,911
1 EUR1,05419,171,63111,41588,9830,8351,485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fiji dolarından Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

FJD → ZAR

FJD → AUD

FJD → EUR

FJD → SGD

FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Türk Lirası
1 FJD15,11650 TRY
5 FJD75,58250 TRY
10 FJD151,16500 TRY
20 FJD302,33000 TRY
50 FJD755,82500 TRY
100 FJD1.511,65000 TRY
250 FJD3.779,12500 TRY
500 FJD7.558,25000 TRY
1000 FJD15.116,50000 TRY
2000 FJD30.233,00000 TRY
5000 FJD75.582,50000 TRY
10000 FJD151.165,00000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Fiji Doları
1 TRY0,06615 FJD
5 TRY0,33076 FJD
10 TRY0,66153 FJD
20 TRY1,32305 FJD
50 TRY3,30764 FJD
100 TRY6,61527 FJD
250 TRY16,53818 FJD
500 TRY33,07635 FJD
1000 TRY66,15270 FJD
2000 TRY132,30540 FJD
5000 TRY330,76350 FJD
10000 TRY661,52700 FJD