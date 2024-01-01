20 Fiji dolarından Euroya

Reel döviz kuru ile FJD → EUR çevirin

1,000FJ$ FJD = 0,4165€ EUR

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FJD → EUR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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EUR
1 FJD → EURSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,41670,4167
Düşük0,40370,4013
Ortalama0,41030,4078
Değişim1.00%3.33%
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1 FJD → EUR istatistikleri

FJD → EUR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,4167, en düşük 0,4037 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,4103 oldu. FJD → EUR kurundaki değişiklik 1.00 değerindeydi.

FJD → EUR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,4167, en düşük 0,4013 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,4078 oldu. FJD → EUR kurundaki değişiklik 3.33 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - EUR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118,191,5470,9491,34284,4320,7921,409
1 ZAR0,05510,0850,0520,0744,6420,0440,077
1 AUD0,64611,75710,6130,86854,5730,5120,911
1 EUR1,05419,171,63111,41588,9830,8351,485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fiji dolarından Euroya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → EUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

FJD → ZAR

FJD → AUD

FJD → EUR

FJD → SGD

FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Euro
1 FJD0,41645 EUR
5 FJD2,08227 EUR
10 FJD4,16453 EUR
20 FJD8,32906 EUR
50 FJD20,82265 EUR
100 FJD41,64530 EUR
250 FJD104,11325 EUR
500 FJD208,22650 EUR
1000 FJD416,45300 EUR
2000 FJD832,90600 EUR
5000 FJD2.082,26500 EUR
10000 FJD4.164,53000 EUR
Çevrim kurları Euro / Fiji Doları
1 EUR2,40123 FJD
5 EUR12,00615 FJD
10 EUR24,01230 FJD
20 EUR48,02460 FJD
50 EUR120,06150 FJD
100 EUR240,12300 FJD
250 EUR600,30750 FJD
500 EUR1.200,61500 FJD
1000 EUR2.401,23000 FJD
2000 EUR4.802,46000 FJD
5000 EUR12.006,15000 FJD
10000 EUR24.012,30000 FJD