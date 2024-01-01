5.000 Etiyopya birrinden Ukrayna grivnasına

Reel döviz kuru ile ETB → UAH çevirin

1,000Br ETB = 0,3365₴ UAH

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ETB → UAH çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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UAH
1 ETB → UAHSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,35130,3826
Düşük0,33560,3356
Ortalama0,34060,3516
Değişim-2.80%-10.52%
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1 ETB → UAH istatistikleri

ETB → UAH kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3513, en düşük 0,3356 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3406 oldu. ETB → UAH kurundaki değişiklik -2.80 değerindeydi.

ETB → UAH kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3826, en düşük 0,3356 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3516 oldu. ETB → UAH kurundaki değişiklik -10.52 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiETB - UAH tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Etiyopya birrinden Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ETB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ETB → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Etiyopya birri için en iyi döviz çiftleri

ETB → USD

ETB → EUR

ETB → GBP

ETB → INR

ETB → JPY

ETB → RUB

ETB → AUD

ETB → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Ukrayna Grivnası
1 ETB0,33654 UAH
5 ETB1,68268 UAH
10 ETB3,36536 UAH
20 ETB6,73072 UAH
50 ETB16,82680 UAH
100 ETB33,65360 UAH
250 ETB84,13400 UAH
500 ETB168,26800 UAH
1000 ETB336,53600 UAH
2000 ETB673,07200 UAH
5000 ETB1.682,68000 UAH
10000 ETB3.365,36000 UAH
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Etiyopya Birri
1 UAH2,97145 ETB
5 UAH14,85725 ETB
10 UAH29,71450 ETB
20 UAH59,42900 ETB
50 UAH148,57250 ETB
100 UAH297,14500 ETB
250 UAH742,86250 ETB
500 UAH1.485,72500 ETB
1000 UAH2.971,45000 ETB
2000 UAH5.942,90000 ETB
5000 UAH14.857,25000 ETB
10000 UAH29.714,50000 ETB