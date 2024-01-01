5 Etiyopya birrinden Çek korunasına
Reel döviz kuru ile ETB → CZK çevirin
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ETB → CZK çevrim grafiği
1 ETB = 0,19648 CZK
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|1 ETB → CZK
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,2008
|0,2103
|Düşük
|0,1916
|0,1880
|Ortalama
|0,1948
|0,1969
|Değişim
|0.25%
|-5.59%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 ETB → CZK istatistikleri
ETB → CZK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2008, en düşük 0,1916 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1948 oldu. ETB → CZK kurundaki değişiklik 0.25 değerindeydi.
ETB → CZK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2103, en düşük 0,1880 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1969 oldu. ETB → CZK kurundaki değişiklik -5.59 değerindeydi.
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Etiyopya birrinden Çek korunasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ETB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CZK seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ETB → CZK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Çek Cumhuriyeti Korunası / Etiyopya Birri
|1 CZK
|5,08949 ETB
|5 CZK
|25,44745 ETB
|10 CZK
|50,89490 ETB
|20 CZK
|101,78980 ETB
|50 CZK
|254,47450 ETB
|100 CZK
|508,94900 ETB
|250 CZK
|1.272,37250 ETB
|500 CZK
|2.544,74500 ETB
|1000 CZK
|5.089,49000 ETB
|2000 CZK
|10.178,98000 ETB
|5000 CZK
|25.447,45000 ETB
|10000 CZK
|50.894,90000 ETB