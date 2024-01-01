50 Etiyopya birrinden Çek korunasına

Reel döviz kuru ile ETB → CZK çevirin

1,000Br ETB = 0,1965Kč CZK

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ETB → CZK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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CZK
1 ETB → CZKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,20080,2103
Düşük0,19160,1880
Ortalama0,19480,1969
Değişim0.25%-5.59%
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1 ETB → CZK istatistikleri

ETB → CZK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2008, en düşük 0,1916 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1948 oldu. ETB → CZK kurundaki değişiklik 0.25 değerindeydi.

ETB → CZK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2103, en düşük 0,1880 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1969 oldu. ETB → CZK kurundaki değişiklik -5.59 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiETB - CZK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Etiyopya birrinden Çek korunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ETB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CZK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ETB → CZK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Etiyopya birri için en iyi döviz çiftleri

ETB → USD

ETB → EUR

ETB → GBP

ETB → INR

ETB → JPY

ETB → RUB

ETB → AUD

ETB → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Çek Cumhuriyeti Korunası
1 ETB0,19648 CZK
5 ETB0,98241 CZK
10 ETB1,96483 CZK
20 ETB3,92966 CZK
50 ETB9,82415 CZK
100 ETB19,64830 CZK
250 ETB49,12075 CZK
500 ETB98,24150 CZK
1000 ETB196,48300 CZK
2000 ETB392,96600 CZK
5000 ETB982,41500 CZK
10000 ETB1.964,83000 CZK
Çevrim kurları Çek Cumhuriyeti Korunası / Etiyopya Birri
1 CZK5,08949 ETB
5 CZK25,44745 ETB
10 CZK50,89490 ETB
20 CZK101,78980 ETB
50 CZK254,47450 ETB
100 CZK508,94900 ETB
250 CZK1.272,37250 ETB
500 CZK2.544,74500 ETB
1000 CZK5.089,49000 ETB
2000 CZK10.178,98000 ETB
5000 CZK25.447,45000 ETB
10000 CZK50.894,90000 ETB