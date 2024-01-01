bin Mısır lirasından Tayland bahtına

Reel döviz kuru ile EGP → THB çevirin

1,000E£ EGP = 0,7060฿ THB

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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EGP → THB çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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THB
1 EGP → THBSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,70850,7085
Düşük0,68070,6694
Ortalama0,69360,6906
Değişim3.68%0.21%
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1 EGP → THB istatistikleri

EGP → THB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,7085, en düşük 0,6807 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,6936 oldu. EGP → THB kurundaki değişiklik 3.68 değerindeydi.

EGP → THB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,7085, en düşük 0,6694 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,6906 oldu. EGP → THB kurundaki değişiklik 0.21 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiEGP - THB tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9491,4090,7921,54784,4323,67334,442
1 EUR1,05411,4850,8351,63188,9833,87136,298
1 CAD0,710,67310,5621,09859,9242,60724,444
1 GBP1,2621,1971,77811,953106,5534,63543,466

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mısır lirasından Tayland bahtına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak THB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → THB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

EGP → USD

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EGP → GBP

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EGP → INR

EGP → AED

EGP → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Tayland Bahtı
1 EGP0,70600 THB
5 EGP3,53000 THB
10 EGP7,06000 THB
20 EGP14,12000 THB
50 EGP35,30000 THB
100 EGP70,60000 THB
250 EGP176,50000 THB
500 EGP353,00000 THB
1000 EGP706,00000 THB
2000 EGP1.412,00000 THB
5000 EGP3.530,00000 THB
10000 EGP7.060,00000 THB
Çevrim kurları Tayland Bahtı / Mısır Lirası
1 THB1,41643 EGP
5 THB7,08215 EGP
10 THB14,16430 EGP
20 THB28,32860 EGP
50 THB70,82150 EGP
100 THB141,64300 EGP
250 THB354,10750 EGP
500 THB708,21500 EGP
1000 THB1.416,43000 EGP
2000 THB2.832,86000 EGP
5000 THB7.082,15000 EGP
10000 THB14.164,30000 EGP