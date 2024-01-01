500 Mısır lirasından Peru Nuevo solüne

Reel döviz kuru ile EGP → PEN çevirin

1,000E£ EGP = 0,07599S/. PEN

02:12 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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EGP → PEN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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PEN
1 EGP → PENSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,07750,0789
Düşük0,07600,0760
Ortalama0,07680,0772
Değişim-1.70%-1.38%
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1 EGP → PEN istatistikleri

EGP → PEN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0775, en düşük 0,0760 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0768 oldu. EGP → PEN kurundaki değişiklik -1.70 değerindeydi.

EGP → PEN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0789, en düşük 0,0760 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0772 oldu. EGP → PEN kurundaki değişiklik -1.38 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiEGP - PEN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9541,4070,7951,54684,3593,67334,653
1 EUR1,04911,4750,8341,62188,453,85136,333
1 CAD0,7110,67810,5651,09959,9562,6124,629
1 GBP1,2571,1991,76911,944106,0564,61843,565

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mısır lirasından Peru Nuevo solüne para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PEN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → PEN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

EGP → USD

EGP → EUR

EGP → CAD

EGP → GBP

EGP → AUD

EGP → INR

EGP → AED

EGP → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Peru Nuevo Solü
1 EGP0,07599 PEN
5 EGP0,37996 PEN
10 EGP0,75992 PEN
20 EGP1,51985 PEN
50 EGP3,79961 PEN
100 EGP7,59923 PEN
250 EGP18,99808 PEN
500 EGP37,99615 PEN
1000 EGP75,99230 PEN
2000 EGP151,98460 PEN
5000 EGP379,96150 PEN
10000 EGP759,92300 PEN
Çevrim kurları Peru Nuevo Solü / Mısır Lirası
1 PEN13,15920 EGP
5 PEN65,79600 EGP
10 PEN131,59200 EGP
20 PEN263,18400 EGP
50 PEN657,96000 EGP
100 PEN1.315,92000 EGP
250 PEN3.289,80000 EGP
500 PEN6.579,60000 EGP
1000 PEN13.159,20000 EGP
2000 PEN26.318,40000 EGP
5000 PEN65.796,00000 EGP
10000 PEN131.592,00000 EGP