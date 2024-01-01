100 Mısır lirasından Peru Nuevo solüne

Reel döviz kuru ile EGP → PEN çevirin

1,000E£ EGP = 0,07707S/. PEN

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

EGP → PEN çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

PEN
1 EGP → PENSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,07750,0789
Düşük0,07610,0761
Ortalama0,07700,0773
Değişim-0.19%0.62%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 EGP → PEN istatistikleri

EGP → PEN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0775, en düşük 0,0761 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0770 oldu. EGP → PEN kurundaki değişiklik -0.19 değerindeydi.

EGP → PEN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0789, en düşük 0,0761 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0773 oldu. EGP → PEN kurundaki değişiklik 0.62 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiEGP - PEN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9491,4090,7921,54784,4323,67334,442
1 EUR1,05411,4850,8351,63188,9833,87136,298
1 CAD0,710,67310,5621,09859,9242,60724,444
1 GBP1,2621,1971,77811,953106,5534,63543,466

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Mısır lirasından Peru Nuevo solüne para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PEN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → PEN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

EGP → USD

EGP → EUR

EGP → CAD

EGP → GBP

EGP → AUD

EGP → INR

EGP → AED

EGP → TRY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Peru Nuevo Solü
1 EGP0,07707 PEN
5 EGP0,38535 PEN
10 EGP0,77070 PEN
20 EGP1,54140 PEN
50 EGP3,85349 PEN
100 EGP7,70698 PEN
250 EGP19,26745 PEN
500 EGP38,53490 PEN
1000 EGP77,06980 PEN
2000 EGP154,13960 PEN
5000 EGP385,34900 PEN
10000 EGP770,69800 PEN
Çevrim kurları Peru Nuevo Solü / Mısır Lirası
1 PEN12,97530 EGP
5 PEN64,87650 EGP
10 PEN129,75300 EGP
20 PEN259,50600 EGP
50 PEN648,76500 EGP
100 PEN1.297,53000 EGP
250 PEN3.243,82500 EGP
500 PEN6.487,65000 EGP
1000 PEN12.975,30000 EGP
2000 PEN25.950,60000 EGP
5000 PEN64.876,50000 EGP
10000 PEN129.753,00000 EGP