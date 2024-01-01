5 Mısır lirasından Panama balboasına

Reel döviz kuru ile EGP → PAB çevirin

1,000E£ EGP = 0,02027B/. PAB

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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EGP → PAB çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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PAB
1 EGP → PABSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02060,0207
Düşük0,02020,0202
Ortalama0,02040,0205
Değişim-1.43%-1.14%
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1 EGP → PAB istatistikleri

EGP → PAB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0206, en düşük 0,0202 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0204 oldu. EGP → PAB kurundaki değişiklik -1.43 değerindeydi.

EGP → PAB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0207, en düşük 0,0202 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0205 oldu. EGP → PAB kurundaki değişiklik -1.14 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiEGP - PAB tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9491,4090,7921,54784,4323,67334,442
1 EUR1,05411,4850,8351,63188,9833,87136,298
1 CAD0,710,67310,5621,09859,9242,60724,444
1 GBP1,2621,1971,77811,953106,5534,63543,466

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mısır lirasından Panama balboasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PAB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → PAB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

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EGP → INR

EGP → AED

EGP → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Panama Balboası
1 EGP0,02027 PAB
5 EGP0,10133 PAB
10 EGP0,20265 PAB
20 EGP0,40531 PAB
50 EGP1,01328 PAB
100 EGP2,02655 PAB
250 EGP5,06638 PAB
500 EGP10,13275 PAB
1000 EGP20,26550 PAB
2000 EGP40,53100 PAB
5000 EGP101,32750 PAB
10000 EGP202,65500 PAB
Çevrim kurları Panama Balboası / Mısır Lirası
1 PAB49,34490 EGP
5 PAB246,72450 EGP
10 PAB493,44900 EGP
20 PAB986,89800 EGP
50 PAB2.467,24500 EGP
100 PAB4.934,49000 EGP
250 PAB12.336,22500 EGP
500 PAB24.672,45000 EGP
1000 PAB49.344,90000 EGP
2000 PAB98.689,80000 EGP
5000 PAB246.724,50000 EGP
10000 PAB493.449,00000 EGP