20 Mısır lirasından Fas dirhemine

Reel döviz kuru ile EGP → MAD çevirin

1,000E£ EGP = 0,2029د.م. MAD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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EGP → MAD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MAD
1 EGP → MADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,20420,2042
Düşük0,19910,1977
Ortalama0,20190,2012
Değişim-0.61%1.85%
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1 EGP → MAD istatistikleri

EGP → MAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2042, en düşük 0,1991 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2019 oldu. EGP → MAD kurundaki değişiklik -0.61 değerindeydi.

EGP → MAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2042, en düşük 0,1977 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2012 oldu. EGP → MAD kurundaki değişiklik 1.85 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiEGP - MAD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9491,4090,7921,54784,4323,67334,442
1 EUR1,05411,4850,8351,63188,9833,87136,298
1 CAD0,710,67310,5621,09859,9242,60724,444
1 GBP1,2621,1971,77811,953106,5534,63543,466

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mısır lirasından Fas dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → MAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

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EGP → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Fas Dirhemi
1 EGP0,20288 MAD
5 EGP1,01440 MAD
10 EGP2,02880 MAD
20 EGP4,05760 MAD
50 EGP10,14400 MAD
100 EGP20,28800 MAD
250 EGP50,72000 MAD
500 EGP101,44000 MAD
1000 EGP202,88000 MAD
2000 EGP405,76000 MAD
5000 EGP1.014,40000 MAD
10000 EGP2.028,80000 MAD
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Mısır Lirası
1 MAD4,92902 EGP
5 MAD24,64510 EGP
10 MAD49,29020 EGP
20 MAD98,58040 EGP
50 MAD246,45100 EGP
100 MAD492,90200 EGP
250 MAD1.232,25500 EGP
500 MAD2.464,51000 EGP
1000 MAD4.929,02000 EGP
2000 MAD9.858,04000 EGP
5000 MAD24.645,10000 EGP
10000 MAD49.290,20000 EGP