20 Fas dirheminden Mısır lirasına

Reel döviz kuru ile MAD → EGP çevirin

20 mad
98,03 egp

1,000د.م. MAD = 4,901E£ EGP

12:54 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → EGPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek4,91844,9184
Düşük4,82914,6733
Ortalama4,88524,8057
Değişim1.49%2.72%
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1 MAD → EGP istatistikleri

MAD → EGP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4,9184, en düşük 4,8291 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4,8852 oldu. MAD → EGP kurundaki değişiklik 1.49 değerindeydi.

MAD → EGP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4,9184, en düşük 4,6733 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4,8057 oldu. MAD → EGP kurundaki değişiklik 2.72 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,4460,7810,9261,3821,5281,33718,186
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,281777,86511,1861,7691,9571,71323,287
1 EUR1,08655,9510,84311,4921,651,44419,638

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Mısır lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → EGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Mısır Lirası
1 MAD4,90139 EGP
5 MAD24,50695 EGP
10 MAD49,01390 EGP
20 MAD98,02780 EGP
50 MAD245,06950 EGP
100 MAD490,13900 EGP
250 MAD1.225,34750 EGP
500 MAD2.450,69500 EGP
1000 MAD4.901,39000 EGP
2000 MAD9.802,78000 EGP
5000 MAD24.506,95000 EGP
10000 MAD49.013,90000 EGP
Çevrim kurları Mısır Lirası / Fas Dirhemi
1 EGP0,20402 MAD
5 EGP1,02012 MAD
10 EGP2,04024 MAD
20 EGP4,08048 MAD
50 EGP10,20120 MAD
100 EGP20,40240 MAD
250 EGP51,00600 MAD
500 EGP102,01200 MAD
1000 EGP204,02400 MAD
2000 EGP408,04800 MAD
5000 EGP1.020,12000 MAD
10000 EGP2.040,24000 MAD