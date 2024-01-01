20 Mısır lirasından Güney Kore wonuna

Reel döviz kuru ile EGP → KRW çevirin

1,000E£ EGP = 28,28₩ KRW

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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EGP → KRW çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KRW
1 EGP → KRWSon 30 günSon 90 gün
Yüksek28,617028,6170
Düşük28,022627,0960
Ortalama28,299027,7805
Değişim0.43%3.58%
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1 EGP → KRW istatistikleri

EGP → KRW kurunun performansı son 30 günde en yüksek 28,6170, en düşük 28,0226 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 28,2990 oldu. EGP → KRW kurundaki değişiklik 0.43 değerindeydi.

EGP → KRW kurunun performansı son 90 günde en yüksek 28,6170, en düşük 27,0960 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 27,7805 oldu. EGP → KRW kurundaki değişiklik 3.58 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiEGP - KRW tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9491,4090,7921,54784,4323,67334,442
1 EUR1,05411,4850,8351,63188,9833,87136,298
1 CAD0,710,67310,5621,09859,9242,60724,444
1 GBP1,2621,1971,77811,953106,5534,63543,466

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mısır lirasından Güney Kore wonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KRW seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → KRW kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

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EGP → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Güney Kore Wonu
1 EGP28,27870 KRW
5 EGP141,39350 KRW
10 EGP282,78700 KRW
20 EGP565,57400 KRW
50 EGP1.413,93500 KRW
100 EGP2.827,87000 KRW
250 EGP7.069,67500 KRW
500 EGP14.139,35000 KRW
1000 EGP28.278,70000 KRW
2000 EGP56.557,40000 KRW
5000 EGP141.393,50000 KRW
10000 EGP282.787,00000 KRW
Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Mısır Lirası
1 KRW0,03536 EGP
5 KRW0,17681 EGP
10 KRW0,35362 EGP
20 KRW0,70725 EGP
50 KRW1,76811 EGP
100 KRW3,53623 EGP
250 KRW8,84058 EGP
500 KRW17,68115 EGP
1000 KRW35,36230 EGP
2000 KRW70,72460 EGP
5000 KRW176,81150 EGP
10000 KRW353,62300 EGP
20000 KRW707,24600 EGP
30000 KRW1.060,86900 EGP
40000 KRW1.414,49200 EGP
50000 KRW1.768,11500 EGP