Mısır lirasından Güney Kore wonuna Geçmiş Döviz Kurları
Mısır lirasından Güney Kore wonuna geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Mısır lirasından (EGP) Güney Kore wonuna (KRW) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 17-11-2019 ile 17-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, EGP - KRW için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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EGP → KRW çevrim grafiği
1 EGP = 28,27870 KRW
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Mısır lirası → Güney Kore wonu döviz kuru geçmişi
Bugünün Mısır lirası Güney Kore wonuna döviz kuru şu anda 28,279, dünden bu yana %0.000 değerinde değişti. Mısır lirası değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.286 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Mısır lirası Güney Kore wonuna döviz kuru en yüksek değeri 28,644 (13-11-2024) ile en düşük değeri 28,232 (15-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.530 düşüş ile 14-11-2024 günü gerçekleşti.
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Mısır lirasından Güney Kore wonuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KRW seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → KRW kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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