100 Mısır lirasından Güney Kore wonuna
Reel döviz kuru ile EGP → KRW çevirin
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EGP → KRW çevrim grafiği
1 EGP = 28,27870 KRW
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|1 EGP → KRW
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|28,6170
|28,6170
|Düşük
|28,0226
|27,0960
|Ortalama
|28,2990
|27,7805
|Değişim
|0.43%
|3.58%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 EGP → KRW istatistikleri
EGP → KRW kurunun performansı son 30 günde en yüksek 28,6170, en düşük 28,0226 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 28,2990 oldu. EGP → KRW kurundaki değişiklik 0.43 değerindeydi.
EGP → KRW kurunun performansı son 90 günde en yüksek 28,6170, en düşük 27,0960 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 27,7805 oldu. EGP → KRW kurundaki değişiklik 3.58 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Mısır lirasından Güney Kore wonuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KRW seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → KRW kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Mısır Lirası / Güney Kore Wonu
|1 EGP
|28,27870 KRW
|5 EGP
|141,39350 KRW
|10 EGP
|282,78700 KRW
|20 EGP
|565,57400 KRW
|50 EGP
|1.413,93500 KRW
|100 EGP
|2.827,87000 KRW
|250 EGP
|7.069,67500 KRW
|500 EGP
|14.139,35000 KRW
|1000 EGP
|28.278,70000 KRW
|2000 EGP
|56.557,40000 KRW
|5000 EGP
|141.393,50000 KRW
|10000 EGP
|282.787,00000 KRW
|Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Mısır Lirası
|1 KRW
|0,03536 EGP
|5 KRW
|0,17681 EGP
|10 KRW
|0,35362 EGP
|20 KRW
|0,70725 EGP
|50 KRW
|1,76811 EGP
|100 KRW
|3,53623 EGP
|250 KRW
|8,84058 EGP
|500 KRW
|17,68115 EGP
|1000 KRW
|35,36230 EGP
|2000 KRW
|70,72460 EGP
|5000 KRW
|176,81150 EGP
|10000 KRW
|353,62300 EGP
|20000 KRW
|707,24600 EGP
|30000 KRW
|1.060,86900 EGP
|40000 KRW
|1.414,49200 EGP
|50000 KRW
|1.768,11500 EGP