Mısır lirasından Bermuda dolarına

Reel döviz kuru ile EGP → BMD çevirin

1.000 egp
32,37 bmd

1.00000 EGP = 0.03237 BMD

02:01 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10.932151.354750.796021.5429783.04483.6728530.7606
1 EUR1.0728511.453440.8539551.6553889.09463.9404233.0015
1 CAD0.7381440.68802110.5875771.1389361.2992.7110922.7057
1 GBP1.256251.171021.701911.93836104.3254.6140238.643

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Mısır lirasından Bermuda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → BMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Bermuda Doları
1 EGP0.03237 BMD
5 EGP0.16184 BMD
10 EGP0.32367 BMD
20 EGP0.64735 BMD
50 EGP1.61837 BMD
100 EGP3.23673 BMD
250 EGP8.09183 BMD
500 EGP16.18365 BMD
1000 EGP32.36730 BMD
2000 EGP64.73460 BMD
5000 EGP161.83650 BMD
10000 EGP323.67300 BMD
Çevrim kurları Bermuda Doları / Mısır Lirası
1 BMD30.89540 EGP
5 BMD154.47700 EGP
10 BMD308.95400 EGP
20 BMD617.90800 EGP
50 BMD1544.77000 EGP
100 BMD3089.54000 EGP
250 BMD7723.85000 EGP
500 BMD15447.70000 EGP
1000 BMD30895.40000 EGP
2000 BMD61790.80000 EGP
5000 BMD154477.00000 EGP
10000 BMD308954.00000 EGP