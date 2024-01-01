Botsvana pulasından Samoa talasına

Reel döviz kuru ile BWP → WST çevirin

1.000 bwp
198,85 wst

1,000 BWP = 0,1989 WST

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDZAREURSGDCADNZDGBPAUD
1 USD118,8620,941,3621,3771,6840,8031,547
1 ZAR0,05310,050,0720,0730,0890,0430,082
1 EUR1,06420,07111,4491,4661,7920,8551,647
1 SGD0,73413,8540,6911,0121,2370,591,137

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Botsvana pulasından Samoa talasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BWP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak WST seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BWP → WST kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Botsvana pulası için en iyi döviz çiftleri

BWP → USD

BWP → ZAR

BWP → EUR

BWP → SGD

BWP → CAD

BWP → NZD

BWP → GBP

BWP → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Botsvana Pulası / Samoa Talası
1 BWP0,19885 WST
5 BWP0,99426 WST
10 BWP1,98851 WST
20 BWP3,97702 WST
50 BWP9,94255 WST
100 BWP19,88510 WST
250 BWP49,71275 WST
500 BWP99,42550 WST
1000 BWP198,85100 WST
2000 BWP397,70200 WST
5000 BWP994,25500 WST
10000 BWP1.988,51000 WST
Çevrim kurları Samoa Talası / Botsvana Pulası
1 WST5,02889 BWP
5 WST25,14445 BWP
10 WST50,28890 BWP
20 WST100,57780 BWP
50 WST251,44450 BWP
100 WST502,88900 BWP
250 WST1.257,22250 BWP
500 WST2.514,44500 BWP
1000 WST5.028,89000 BWP
2000 WST10.057,78000 BWP
5000 WST25.144,45000 BWP
10000 WST50.288,90000 BWP