Botsvana pulasından Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile BWP → JOD çevirin

1.000 bwp
51,541 jod

1,000 BWP = 0,05154 JOD

19:32 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Botsvana pulasından Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BWP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BWP → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Botsvana pulası için en iyi döviz çiftleri

BWP → USD

BWP → ZAR

BWP → EUR

BWP → SGD

BWP → CAD

BWP → NZD

BWP → GBP

BWP → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Botsvana Pulası / Ürdün Dinarı
1 BWP0,05154 JOD
5 BWP0,25770 JOD
10 BWP0,51541 JOD
20 BWP1,03081 JOD
50 BWP2,57704 JOD
100 BWP5,15407 JOD
250 BWP12,88518 JOD
500 BWP25,77035 JOD
1000 BWP51,54070 JOD
2000 BWP103,08140 JOD
5000 BWP257,70350 JOD
10000 BWP515,40700 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Botsvana Pulası
1 JOD19,40220 BWP
5 JOD97,01100 BWP
10 JOD194,02200 BWP
20 JOD388,04400 BWP
50 JOD970,11000 BWP
100 JOD1.940,22000 BWP
250 JOD4.850,55000 BWP
500 JOD9.701,10000 BWP
1000 JOD19.402,20000 BWP
2000 JOD38.804,40000 BWP
5000 JOD97.011,00000 BWP
10000 JOD194.022,00000 BWP