Bhutan ngultrumundan Kazakistan tengesine

Reel döviz kuru ile BTN → KZT çevirin

1.000 btn
5.363,41 kzt

1,000 BTN = 5,363 KZT

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Bhutan ngultrumundan Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BTN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BTN → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bhutan ngultrumu için en iyi döviz çiftleri

BTN → USD

BTN → CAD

BTN → ZAR

BTN → EUR

BTN → GBP

BTN → SGD

BTN → NZD

BTN → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Kazakistan Tengesi
1 BTN5,36341 KZT
5 BTN26,81705 KZT
10 BTN53,63410 KZT
20 BTN107,26820 KZT
50 BTN268,17050 KZT
100 BTN536,34100 KZT
250 BTN1.340,85250 KZT
500 BTN2.681,70500 KZT
1000 BTN5.363,41000 KZT
2000 BTN10.726,82000 KZT
5000 BTN26.817,05000 KZT
10000 BTN53.634,10000 KZT
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Bhutan Ngultrumu
1 KZT0,18645 BTN
5 KZT0,93225 BTN
10 KZT1,86449 BTN
20 KZT3,72898 BTN
50 KZT9,32245 BTN
100 KZT18,64490 BTN
250 KZT46,61225 BTN
500 KZT93,22450 BTN
1000 KZT186,44900 BTN
2000 KZT372,89800 BTN
5000 KZT932,24500 BTN
10000 KZT1.864,49000 BTN