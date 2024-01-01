Bahreyn dinarından Lübnan lirasına

Reel döviz kuru ile BHD → LBP çevirin

1.000 bhd
237.545.000 lbp

1,000 BHD = 237.500 LBP

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDINREURNZDZARNGNCADSGD
1 USD183,6090,941,68418,8621.239,861,3771,362
1 INR0,01210,0110,020,22614,8290,0160,016
1 EUR1,06488,96911,79220,0711.319,341,4661,449
1 NZD0,59449,6390,558111,198736,1050,8180,808

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Bahreyn dinarından Lübnan lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BHD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BHD → LBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bahreyn dinarı için en iyi döviz çiftleri

BHD → USD

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BHD → NZD

BHD → ZAR

BHD → NGN

BHD → CAD

BHD → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Lübnan Lirası
1 BHD237.545,00000 LBP
5 BHD1.187.725,00000 LBP
10 BHD2.375.450,00000 LBP
20 BHD4.750.900,00000 LBP
50 BHD11.877.250,00000 LBP
100 BHD23.754.500,00000 LBP
250 BHD59.386.250,00000 LBP
500 BHD118.772.500,00000 LBP
1000 BHD237.545.000,00000 LBP
2000 BHD475.090.000,00000 LBP
5000 BHD1.187.725.000,00000 LBP
10000 BHD2.375.450.000,00000 LBP
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Bahreyn Dinarı
1 LBP0,00000 BHD
5 LBP0,00002 BHD
10 LBP0,00004 BHD
20 LBP0,00008 BHD
50 LBP0,00021 BHD
100 LBP0,00042 BHD
250 LBP0,00105 BHD
500 LBP0,00210 BHD
1000 LBP0,00421 BHD
2000 LBP0,00842 BHD
5000 LBP0,02105 BHD
10000 LBP0,04210 BHD