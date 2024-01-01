10 Bahreyn dinarından İngiliz sterlinine

Reel döviz kuru ile BHD → GBP çevirin

10 bhd
20,63 gbp

1,000.د.ب BHD = 2,064£ GBP

01:16 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

Loading

1 BHD → GBPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,09052,1226
Düşük2,03892,0389
Ortalama2,05972,0818
Değişim-1.29%-2.37%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 BHD → GBP istatistikleri

BHD → GBP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,0905, en düşük 2,0389 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,0597 oldu. BHD → GBP kurundaki değişiklik -1.29 değerindeydi.

BHD → GBP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,1226, en düşük 2,0389 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,0818 oldu. BHD → GBP kurundaki değişiklik -2.37 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINREURNZDZARNGNCADSGD
1 USD183,7080,9241,67918,2181.660,561,3821,336
1 INR0,01210,0110,020,21819,8380,0170,016
1 EUR1,08390,64311,81819,7271.798,141,4961,446
1 NZD0,59649,8480,55110,849988,8630,8230,795

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Bahreyn dinarından İngiliz sterlinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BHD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BHD → GBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bahreyn dinarı için en iyi döviz çiftleri

BHD → USD

BHD → INR

BHD → EUR

BHD → NZD

BHD → ZAR

BHD → NGN

BHD → CAD

BHD → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / İngiliz Pound Sterlini
1 BHD2,06350 GBP
5 BHD10,31750 GBP
10 BHD20,63500 GBP
20 BHD41,27000 GBP
50 BHD103,17500 GBP
100 BHD206,35000 GBP
250 BHD515,87500 GBP
500 BHD1.031,75000 GBP
1000 BHD2.063,50000 GBP
2000 BHD4.127,00000 GBP
5000 BHD10.317,50000 GBP
10000 BHD20.635,00000 GBP
Çevrim kurları İngiliz Pound Sterlini / Bahreyn Dinarı
1 GBP0,48462 BHD
5 GBP2,42308 BHD
10 GBP4,84615 BHD
20 GBP9,69230 BHD
50 GBP24,23075 BHD
100 GBP48,46150 BHD
250 GBP121,15375 BHD
500 GBP242,30750 BHD
1000 GBP484,61500 BHD
2000 GBP969,23000 BHD
5000 GBP2.423,07500 BHD
10000 GBP4.846,15000 BHD