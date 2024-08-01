Bahreyn dinarından İngiliz sterlinine Geçmiş Döviz Kurları
Bahreyn dinarından İngiliz sterlinine geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Bahreyn dinarından (BHD) İngiliz sterlinine (GBP) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 01-08-2019 ile 01-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, BHD - GBP için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Bahreyn dinarı → İngiliz sterlini döviz kuru geçmişi
Bugünün Bahreyn dinarı İngiliz sterlinine döviz kuru şu anda 2,064, dünden bu yana %-0.109 değerinde değişti. Bahreyn dinarı değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %0.319 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Bahreyn dinarı İngiliz sterlinine döviz kuru en yüksek değeri 2,071 (29-07-2024) ile en düşük değeri 2,057 (25-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.296 artış ile 29-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Bahreyn dinarından İngiliz sterlinine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BHD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BHD → GBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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