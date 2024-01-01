5 Bahreyn dinarından Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile BHD → BGN çevirin

5 bhd
23,97 bgn

1,000.د.ب BHD = 4,794лв BGN

01:06 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 BHD → BGNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek4,82714,8570
Düşük4,74344,7434
Ortalama4,77924,7994
Değişim-0.69%-0.53%
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1 BHD → BGN istatistikleri

BHD → BGN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4,8271, en düşük 4,7434 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4,7792 oldu. BHD → BGN kurundaki değişiklik -0.69 değerindeydi.

BHD → BGN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4,8570, en düşük 4,7434 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4,7994 oldu. BHD → BGN kurundaki değişiklik -0.53 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINREURNZDZARNGNCADSGD
1 USD183,7030,9231,67918,2151.660,141,3811,335
1 INR0,01210,0110,020,21819,8340,0170,016
1 EUR1,08390,65511,81919,7281.798,011,4961,446
1 NZD0,59649,8490,55110,848988,6960,8230,795

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bahreyn dinarından Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BHD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BHD → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bahreyn dinarı için en iyi döviz çiftleri

BHD → USD

BHD → INR

BHD → EUR

BHD → NZD

BHD → ZAR

BHD → NGN

BHD → CAD

BHD → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Bulgar Levası
1 BHD4,79434 BGN
5 BHD23,97170 BGN
10 BHD47,94340 BGN
20 BHD95,88680 BGN
50 BHD239,71700 BGN
100 BHD479,43400 BGN
250 BHD1.198,58500 BGN
500 BHD2.397,17000 BGN
1000 BHD4.794,34000 BGN
2000 BHD9.588,68000 BGN
5000 BHD23.971,70000 BGN
10000 BHD47.943,40000 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / Bahreyn Dinarı
1 BGN0,20858 BHD
5 BGN1,04290 BHD
10 BGN2,08579 BHD
20 BGN4,17158 BHD
50 BGN10,42895 BHD
100 BGN20,85790 BHD
250 BGN52,14475 BHD
500 BGN104,28950 BHD
1000 BGN208,57900 BHD
2000 BGN417,15800 BHD
5000 BGN1.042,89500 BHD
10000 BGN2.085,79000 BHD