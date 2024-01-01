bin Bahreyn dinarından Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine

Reel döviz kuru ile BHD → AED çevirin

1.000 bhd
9.742,71 aed

1,000.د.ب BHD = 9,743د.إ AED

00:48 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 BHD → AEDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek9,74419,7450
Düşük9,74279,7399
Ortalama9,74289,7427
Değişim0.00%0.03%
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1 BHD → AED istatistikleri

BHD → AED kurunun performansı son 30 günde en yüksek 9,7441, en düşük 9,7427 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 9,7428 oldu. BHD → AED kurundaki değişiklik 0.00 değerindeydi.

BHD → AED kurunun performansı son 90 günde en yüksek 9,7450, en düşük 9,7399 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 9,7427 oldu. BHD → AED kurundaki değişiklik 0.03 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINREURNZDZARNGNCADSGD
1 USD183,70,9241,67818,2191.660,511,3811,336
1 INR0,01210,0110,020,21819,8390,0160,016
1 EUR1,08390,62211,81719,7261.797,831,4951,446
1 NZD0,59649,8730,55110,856989,4150,8230,796

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bahreyn dinarından Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BHD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BHD → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bahreyn dinarı için en iyi döviz çiftleri

BHD → USD

BHD → INR

BHD → EUR

BHD → NZD

BHD → ZAR

BHD → NGN

BHD → CAD

BHD → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
1 BHD9,74271 AED
5 BHD48,71355 AED
10 BHD97,42710 AED
20 BHD194,85420 AED
50 BHD487,13550 AED
100 BHD974,27100 AED
250 BHD2.435,67750 AED
500 BHD4.871,35500 AED
1000 BHD9.742,71000 AED
2000 BHD19.485,42000 AED
5000 BHD48.713,55000 AED
10000 BHD97.427,10000 AED
Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Bahreyn Dinarı
1 AED0,10264 BHD
5 AED0,51321 BHD
10 AED1,02641 BHD
20 AED2,05282 BHD
50 AED5,13205 BHD
100 AED10,26410 BHD
250 AED25,66025 BHD
500 AED51,32050 BHD
1000 AED102,64100 BHD
2000 AED205,28200 BHD
5000 AED513,20500 BHD
10000 AED1.026,41000 BHD