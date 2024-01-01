10 Bulgar levasından Türkmenistan manatına

Reel döviz kuru ile BGN → TMT çevirin

10 bgn
19,37 tmt

1,000лв BGN = 1,937T TMT

00:22 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 BGN → TMTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,95721,9572
Düşük1,92331,9114
Ortalama1,94261,9344
Değişim0.73%0.60%
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1 BGN → TMT istatistikleri

BGN → TMT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,9572, en düşük 1,9233 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,9426 oldu. BGN → TMT kurundaki değişiklik 0.73 değerindeydi.

BGN → TMT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,9572, en düşük 1,9114 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,9344 oldu. BGN → TMT kurundaki değişiklik 0.60 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURNZDCADAUDSGDGBPZAR
1 USD10,9231,6791,3811,5271,3360,77818,218
1 EUR1,08311,8181,4951,6541,4460,84219,728
1 NZD0,5960,5510,8220,9090,7960,46310,85
1 CAD0,7240,6691,21611,1060,9680,56313,196

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bulgar levasından Türkmenistan manatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TMT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → TMT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bulgar levası için en iyi döviz çiftleri

BGN → USD

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BGN → NZD

BGN → CAD

BGN → AUD

BGN → SGD

BGN → GBP

BGN → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bulgar Levası / Türkmenistan Manatı
1 BGN1,93734 TMT
5 BGN9,68670 TMT
10 BGN19,37340 TMT
20 BGN38,74680 TMT
50 BGN96,86700 TMT
100 BGN193,73400 TMT
250 BGN484,33500 TMT
500 BGN968,67000 TMT
1000 BGN1.937,34000 TMT
2000 BGN3.874,68000 TMT
5000 BGN9.686,70000 TMT
10000 BGN19.373,40000 TMT
Çevrim kurları Türkmenistan Manatı / Bulgar Levası
1 TMT0,51617 BGN
5 TMT2,58086 BGN
10 TMT5,16171 BGN
20 TMT10,32342 BGN
50 TMT25,80855 BGN
100 TMT51,61710 BGN
250 TMT129,04275 BGN
500 TMT258,08550 BGN
1000 TMT516,17100 BGN
2000 TMT1.032,34200 BGN
5000 TMT2.580,85500 BGN
10000 TMT5.161,71000 BGN