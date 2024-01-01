500 Bulgar levasından Türkmenistan manatına

Reel döviz kuru ile BGN → TMT çevirin

500 bgn
968,65 tmt

1,000лв BGN = 1,937T TMT

00:23 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 BGN → TMTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,95721,9572
Düşük1,92331,9114
Ortalama1,94261,9344
Değişim0.73%0.60%
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1 BGN → TMT istatistikleri

BGN → TMT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,9572, en düşük 1,9233 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,9426 oldu. BGN → TMT kurundaki değişiklik 0.73 değerindeydi.

BGN → TMT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,9572, en düşük 1,9114 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,9344 oldu. BGN → TMT kurundaki değişiklik 0.60 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURNZDCADAUDSGDGBPZAR
1 USD10,9241,6791,3811,5271,3360,77818,217
1 EUR1,08311,8181,4951,6541,4460,84219,726
1 NZD0,5960,5510,8220,910,7960,46310,851
1 CAD0,7240,6691,21611,1060,9670,56313,194

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bulgar levasından Türkmenistan manatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TMT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → TMT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bulgar levası için en iyi döviz çiftleri

BGN → USD

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BGN → NZD

BGN → CAD

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BGN → SGD

BGN → GBP

BGN → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bulgar Levası / Türkmenistan Manatı
1 BGN1,93729 TMT
5 BGN9,68645 TMT
10 BGN19,37290 TMT
20 BGN38,74580 TMT
50 BGN96,86450 TMT
100 BGN193,72900 TMT
250 BGN484,32250 TMT
500 BGN968,64500 TMT
1000 BGN1.937,29000 TMT
2000 BGN3.874,58000 TMT
5000 BGN9.686,45000 TMT
10000 BGN19.372,90000 TMT
Çevrim kurları Türkmenistan Manatı / Bulgar Levası
1 TMT0,51619 BGN
5 TMT2,58093 BGN
10 TMT5,16186 BGN
20 TMT10,32372 BGN
50 TMT25,80930 BGN
100 TMT51,61860 BGN
250 TMT129,04650 BGN
500 TMT258,09300 BGN
1000 TMT516,18600 BGN
2000 TMT1.032,37200 BGN
5000 TMT2.580,93000 BGN
10000 TMT5.161,86000 BGN