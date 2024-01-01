5.000 Bulgar levasından El Salvador kolonuna

Reel döviz kuru ile BGN → SVC çevirin

5.000 bgn
24.215,40 svc

1,000лв BGN = 4,843₡ SVC

00:18 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 BGN → SVCSon 30 günSon 90 gün
Yüksek4,89314,8931
Düşük4,80824,7786
Ortalama4,85664,8361
Değişim0.73%0.59%
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1 BGN → SVC istatistikleri

BGN → SVC kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4,8931, en düşük 4,8082 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4,8566 oldu. BGN → SVC kurundaki değişiklik 0.73 değerindeydi.

BGN → SVC kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4,8931, en düşük 4,7786 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4,8361 oldu. BGN → SVC kurundaki değişiklik 0.59 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURNZDCADAUDSGDGBPZAR
1 USD10,9231,6791,3811,5271,3360,77818,226
1 EUR1,08311,8191,4951,6541,4460,84219,737
1 NZD0,5950,5510,8220,9090,7950,46310,852
1 CAD0,7240,6691,21611,1060,9670,56313,201

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bulgar levasından El Salvador kolonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SVC seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → SVC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bulgar levası için en iyi döviz çiftleri

BGN → USD

BGN → EUR

BGN → NZD

BGN → CAD

BGN → AUD

BGN → SGD

BGN → GBP

BGN → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bulgar Levası / El Salvador Kolonu
1 BGN4,84308 SVC
5 BGN24,21540 SVC
10 BGN48,43080 SVC
20 BGN96,86160 SVC
50 BGN242,15400 SVC
100 BGN484,30800 SVC
250 BGN1.210,77000 SVC
500 BGN2.421,54000 SVC
1000 BGN4.843,08000 SVC
2000 BGN9.686,16000 SVC
5000 BGN24.215,40000 SVC
10000 BGN48.430,80000 SVC
Çevrim kurları El Salvador Kolonu / Bulgar Levası
1 SVC0,20648 BGN
5 SVC1,03240 BGN
10 SVC2,06480 BGN
20 SVC4,12960 BGN
50 SVC10,32400 BGN
100 SVC20,64800 BGN
250 SVC51,62000 BGN
500 SVC103,24000 BGN
1000 SVC206,48000 BGN
2000 SVC412,96000 BGN
5000 SVC1.032,40000 BGN
10000 SVC2.064,80000 BGN