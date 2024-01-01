10 Bulgar levasından Nikaragua kordobasına

Reel döviz kuru ile BGN → NIO çevirin

10 bgn
203,91 nio

1,000лв BGN = 20,39C$ NIO

23:44 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 BGN → NIOSon 30 günSon 90 gün
Yüksek20,608420,6084
Düşük20,210520,1077
Ortalama20,440220,3507
Değişim0.89%0.96%
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1 BGN → NIO istatistikleri

BGN → NIO kurunun performansı son 30 günde en yüksek 20,6084, en düşük 20,2105 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 20,4402 oldu. BGN → NIO kurundaki değişiklik 0.89 değerindeydi.

BGN → NIO kurunun performansı son 90 günde en yüksek 20,6084, en düşük 20,1077 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 20,3507 oldu. BGN → NIO kurundaki değişiklik 0.96 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURNZDCADAUDSGDGBPZAR
1 USD10,9241,681,3811,5281,3370,77818,211
1 EUR1,08211,8191,4951,6541,4470,84219,711
1 NZD0,5950,5510,8220,9090,7960,46310,839
1 CAD0,7240,6691,21711,1070,9680,56313,189

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Bulgar levasından Nikaragua kordobasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NIO seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → NIO kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bulgar levası için en iyi döviz çiftleri

BGN → USD

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BGN → NZD

BGN → CAD

BGN → AUD

BGN → SGD

BGN → GBP

BGN → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bulgar Levası / Nikaragua Kordobası
1 BGN20,39100 NIO
5 BGN101,95500 NIO
10 BGN203,91000 NIO
20 BGN407,82000 NIO
50 BGN1.019,55000 NIO
100 BGN2.039,10000 NIO
250 BGN5.097,75000 NIO
500 BGN10.195,50000 NIO
1000 BGN20.391,00000 NIO
2000 BGN40.782,00000 NIO
5000 BGN101.955,00000 NIO
10000 BGN203.910,00000 NIO
Çevrim kurları Nikaragua Kordobası / Bulgar Levası
1 NIO0,04904 BGN
5 NIO0,24521 BGN
10 NIO0,49041 BGN
20 NIO0,98083 BGN
50 NIO2,45207 BGN
100 NIO4,90413 BGN
250 NIO12,26033 BGN
500 NIO24,52065 BGN
1000 NIO49,04130 BGN
2000 NIO98,08260 BGN
5000 NIO245,20650 BGN
10000 NIO490,41300 BGN