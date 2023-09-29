5000 Bulgar levasından Meksika pesosuna

Reel döviz kuru ile BGN → MXN çevirin

5000 bgn
47291.75 mxn

1.00000 BGN = 9.45835 MXN

6:8 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Yurt dışına para gönderirken tasarruf edin

BGN → MXN çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 BGN → 0 MXN
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86541.058487.93191.425721.637630.966218.5003
1GBP1.1555411.223101.6071.647441.892311.1164821.3774
1USD0.94480.817661183.081.347051.547270.9129517.4795
1INR0.01137240.009841860.012036610.01621390.01862380.01098880.210394

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Bulgar levasından Meksika pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MXN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → MXN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Bulgar levası

BGN → USD

BGN → EUR

BGN → NZD

BGN → CAD

BGN → AUD

BGN → SGD

BGN → GBP

BGN → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Bulgar Levası / Meksika Pesosu
1 BGN9.45835 MXN
5 BGN47.29175 MXN
10 BGN94.58350 MXN
20 BGN189.16700 MXN
50 BGN472.91750 MXN
100 BGN945.83500 MXN
250 BGN2364.58750 MXN
500 BGN4729.17500 MXN
1000 BGN9458.35000 MXN
2000 BGN18916.70000 MXN
5000 BGN47291.75000 MXN
10000 BGN94583.50000 MXN
Çevrim kurları Meksika Pesosu / Bulgar Levası
1 MXN0.10573 BGN
5 MXN0.52863 BGN
10 MXN1.05727 BGN
20 MXN2.11454 BGN
50 MXN5.28635 BGN
100 MXN10.57270 BGN
250 MXN26.43175 BGN
500 MXN52.86350 BGN
1000 MXN105.72700 BGN
2000 MXN211.45400 BGN
5000 MXN528.63500 BGN
10000 MXN1057.27000 BGN