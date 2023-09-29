100 Bulgar levasından Meksika pesosuna

Reel döviz kuru ile BGN → MXN çevirin

100 bgn
945.35 mxn

1.00000 BGN = 9.45353 MXN

6:7 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Yurt dışına para gönderirken tasarruf edin

BGN → MXN çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 BGN → 0 MXN
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86531.058487.93721.425821.63750.966218.4909
1GBP1.1556711.2231101.6211.64771.892321.1166121.3683
1USD0.94480.817595183.0851.347151.547150.9129517.4706
1INR0.01137180.009840460.012035910.01621410.01862130.01098810.210274

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Bulgar levasından Meksika pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MXN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → MXN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Bulgar levası

BGN → USD

BGN → EUR

BGN → NZD

BGN → CAD

BGN → AUD

BGN → SGD

BGN → GBP

BGN → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Bulgar Levası / Meksika Pesosu
1 BGN9.45353 MXN
5 BGN47.26765 MXN
10 BGN94.53530 MXN
20 BGN189.07060 MXN
50 BGN472.67650 MXN
100 BGN945.35300 MXN
250 BGN2363.38250 MXN
500 BGN4726.76500 MXN
1000 BGN9453.53000 MXN
2000 BGN18907.06000 MXN
5000 BGN47267.65000 MXN
10000 BGN94535.30000 MXN
Çevrim kurları Meksika Pesosu / Bulgar Levası
1 MXN0.10578 BGN
5 MXN0.52890 BGN
10 MXN1.05781 BGN
20 MXN2.11562 BGN
50 MXN5.28905 BGN
100 MXN10.57810 BGN
250 MXN26.44525 BGN
500 MXN52.89050 BGN
1000 MXN105.78100 BGN
2000 MXN211.56200 BGN
5000 MXN528.90500 BGN
10000 MXN1057.81000 BGN