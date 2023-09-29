2000 Bulgar levasından Meksika pesosuna

Reel döviz kuru ile BGN → MXN çevirin

2000 bgn
18911.30 mxn

1.00000 BGN = 9.45565 MXN

6:6 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Yurt dışına para gönderirken tasarruf edin

BGN → MXN çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 BGN → 0 MXN
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86541.0583587.93831.42571.637050.9662518.4927
1GBP1.1555411.22305101.6231.647571.89181.1165421.3705
1USD0.944850.817628183.091.34711.546790.91317.4731
1INR0.01137160.009840270.012035110.01621250.01861580.01098810.210291

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Bulgar levasından Meksika pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MXN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → MXN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Bulgar levası

BGN → USD

BGN → EUR

BGN → NZD

BGN → CAD

BGN → AUD

BGN → SGD

BGN → GBP

BGN → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Bulgar Levası / Meksika Pesosu
1 BGN9.45565 MXN
5 BGN47.27825 MXN
10 BGN94.55650 MXN
20 BGN189.11300 MXN
50 BGN472.78250 MXN
100 BGN945.56500 MXN
250 BGN2363.91250 MXN
500 BGN4727.82500 MXN
1000 BGN9455.65000 MXN
2000 BGN18911.30000 MXN
5000 BGN47278.25000 MXN
10000 BGN94556.50000 MXN
Çevrim kurları Meksika Pesosu / Bulgar Levası
1 MXN0.10576 BGN
5 MXN0.52879 BGN
10 MXN1.05757 BGN
20 MXN2.11514 BGN
50 MXN5.28785 BGN
100 MXN10.57570 BGN
250 MXN26.43925 BGN
500 MXN52.87850 BGN
1000 MXN105.75700 BGN
2000 MXN211.51400 BGN
5000 MXN528.78500 BGN
10000 MXN1057.57000 BGN