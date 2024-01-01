100 Bulgar levasından Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile BGN → MUR çevirin

100 bgn
2.582,34 mur

1,000лв BGN = 25,82₨ MUR

23:34 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 BGN → MURSon 30 günSon 90 gün
Yüksek27,290427,2904
Düşük25,681325,4262
Ortalama26,284826,0426
Değişim0.55%1.56%
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1 BGN → MUR istatistikleri

BGN → MUR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 27,2904, en düşük 25,6813 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 26,2848 oldu. BGN → MUR kurundaki değişiklik 0.55 değerindeydi.

BGN → MUR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 27,2904, en düşük 25,4262 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 26,0426 oldu. BGN → MUR kurundaki değişiklik 1.56 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURNZDCADAUDSGDGBPZAR
1 USD10,9241,681,3811,5281,3370,77818,21
1 EUR1,08211,8181,4941,6541,4470,84219,711
1 NZD0,5950,5510,8220,910,7960,46310,842
1 CAD0,7240,6691,21711,1070,9680,56313,19

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bulgar levasından Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bulgar levası için en iyi döviz çiftleri

BGN → USD

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BGN → NZD

BGN → CAD

BGN → AUD

BGN → SGD

BGN → GBP

BGN → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bulgar Levası / Mauritius Rupisi
1 BGN25,82340 MUR
5 BGN129,11700 MUR
10 BGN258,23400 MUR
20 BGN516,46800 MUR
50 BGN1.291,17000 MUR
100 BGN2.582,34000 MUR
250 BGN6.455,85000 MUR
500 BGN12.911,70000 MUR
1000 BGN25.823,40000 MUR
2000 BGN51.646,80000 MUR
5000 BGN129.117,00000 MUR
10000 BGN258.234,00000 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Bulgar Levası
1 MUR0,03872 BGN
5 MUR0,19362 BGN
10 MUR0,38725 BGN
20 MUR0,77449 BGN
50 MUR1,93623 BGN
100 MUR3,87245 BGN
250 MUR9,68113 BGN
500 MUR19,36225 BGN
1000 MUR38,72450 BGN
2000 MUR77,44900 BGN
5000 MUR193,62250 BGN
10000 MUR387,24500 BGN