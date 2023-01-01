10 Bangladeş takasından Arabistan riyaline
Reel döviz kuru ile BDT → SAR çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Bangladeş takasından Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BDT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BDT → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Arabistan Riyali / Bangladeş Takası
|1 SAR
|29.39690 BDT
|5 SAR
|146.98450 BDT
|10 SAR
|293.96900 BDT
|20 SAR
|587.93800 BDT
|50 SAR
|1469.84500 BDT
|100 SAR
|2939.69000 BDT
|250 SAR
|7349.22500 BDT
|500 SAR
|14698.45000 BDT
|1000 SAR
|29396.90000 BDT
|2000 SAR
|58793.80000 BDT
|5000 SAR
|146984.50000 BDT
|10000 SAR
|293969.00000 BDT