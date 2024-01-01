5 Arabistan riyalinden Bangladeş takasına

Reel döviz kuru ile SAR → BDT çevirin

5 sar
156,47 bdt

1,000SR SAR = 31,29Tk BDT

07:28 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → BDT çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → BDTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek31,327931,3279
Düşük31,287129,1489
Ortalama31,307931,1555
Değişim-0.04%7.36%
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1 SAR → BDT istatistikleri

SAR → BDT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 31,3279, en düşük 31,2871 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 31,3079 oldu. SAR → BDT kurundaki değişiklik -0.04 değerindeydi.

SAR → BDT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 31,3279, en düşük 29,1489 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 31,1555 oldu. SAR → BDT kurundaki değişiklik 7.36 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,748278,91,3870,92658,1511,5360,787
1 INR0,01213,330,0170,0110,6940,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2090,0060,003
1 CAD0,72160,391201,11810,66841,9331,1070,567

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Bangladeş takasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BDT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → BDT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

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SAR → PKR

SAR → CAD

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SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Bangladeş Takası
1 SAR31,29340 BDT
5 SAR156,46700 BDT
10 SAR312,93400 BDT
20 SAR625,86800 BDT
50 SAR1.564,67000 BDT
100 SAR3.129,34000 BDT
250 SAR7.823,35000 BDT
500 SAR15.646,70000 BDT
1000 SAR31.293,40000 BDT
2000 SAR62.586,80000 BDT
5000 SAR156.467,00000 BDT
10000 SAR312.934,00000 BDT
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Arabistan Riyali
1 BDT0,03196 SAR
5 BDT0,15978 SAR
10 BDT0,31956 SAR
20 BDT0,63911 SAR
50 BDT1,59778 SAR
100 BDT3,19557 SAR
250 BDT7,98892 SAR
500 BDT15,97785 SAR
1000 BDT31,95570 SAR
2000 BDT63,91140 SAR
5000 BDT159,77850 SAR
10000 BDT319,55700 SAR