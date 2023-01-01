500 Bangladeş takasından Papua Yeni Gine kinasına
Reel döviz kuru ile BDT → PGK çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Bangladeş takasından Papua Yeni Gine kinasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BDT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PGK seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BDT → PGK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Papua Yeni Gine Kinası / Bangladeş Takası
|1 PGK
|30.09830 BDT
|5 PGK
|150.49150 BDT
|10 PGK
|300.98300 BDT
|20 PGK
|601.96600 BDT
|50 PGK
|1504.91500 BDT
|100 PGK
|3009.83000 BDT
|250 PGK
|7524.57500 BDT
|500 PGK
|15049.15000 BDT
|1000 PGK
|30098.30000 BDT
|2000 PGK
|60196.60000 BDT
|5000 PGK
|150491.50000 BDT
|10000 PGK
|300983.00000 BDT