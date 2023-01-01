2000 Bangladeş takasından Cape Verde escudosuna

Reel döviz kuru ile BDT → CVE çevirin

2.000 bdt
1.899,59 cve

1.00000 BDT = 0.94980 CVE

2:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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BDT → CVE çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 BDT → 0 CVE
Reel piyasa kuru

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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86561.057987.98081.425841.637490.96718.5318
1GBP1.1552711.2222101.6451.647281.89181.1171421.4099
1USD0.945250.818197183.16551.34781.547870.914117.5175
1INR0.01136610.009838170.012024210.01620620.01861190.01099130.210634

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Bangladeş takasından Cape Verde escudosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BDT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CVE seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BDT → CVE kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Bangladeş takası

BDT → USD

BDT → EUR

BDT → AUD

BDT → PHP

BDT → GBP

BDT → INR

BDT → CAD

BDT → CNY

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plane
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Cape Verde Escudosu
1 BDT0.94980 CVE
5 BDT4.74898 CVE
10 BDT9.49796 CVE
20 BDT18.99592 CVE
50 BDT47.48980 CVE
100 BDT94.97960 CVE
250 BDT237.44900 CVE
500 BDT474.89800 CVE
1000 BDT949.79600 CVE
2000 BDT1899.59200 CVE
5000 BDT4748.98000 CVE
10000 BDT9497.96000 CVE
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Bangladeş Takası
1 CVE1.05286 BDT
5 CVE5.26430 BDT
10 CVE10.52860 BDT
20 CVE21.05720 BDT
50 CVE52.64300 BDT
100 CVE105.28600 BDT
250 CVE263.21500 BDT
500 CVE526.43000 BDT
1000 CVE1052.86000 BDT
2000 CVE2105.72000 BDT
5000 CVE5264.30000 BDT
10000 CVE10528.60000 BDT