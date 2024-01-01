Aruba florininden Rumen leyine

Reel döviz kuru ile AWG → RON çevirin

1.000 awg
2.610,70 ron

1,000 AWG = 2,611 RON

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Aruba florininden Rumen leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AWG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RON seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AWG → RON kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Aruba florini için en iyi döviz çiftleri

AWG → USD

AWG → AUD

AWG → CAD

AWG → ZAR

AWG → GBP

AWG → EUR

AWG → NZD

AWG → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Aruba Florini / Rumen Leyi
1 AWG2,61070 RON
5 AWG13,05350 RON
10 AWG26,10700 RON
20 AWG52,21400 RON
50 AWG130,53500 RON
100 AWG261,07000 RON
250 AWG652,67500 RON
500 AWG1.305,35000 RON
1000 AWG2.610,70000 RON
2000 AWG5.221,40000 RON
5000 AWG13.053,50000 RON
10000 AWG26.107,00000 RON
Çevrim kurları Rumen Leyi / Aruba Florini
1 RON0,38304 AWG
5 RON1,91520 AWG
10 RON3,83039 AWG
20 RON7,66078 AWG
50 RON19,15195 AWG
100 RON38,30390 AWG
250 RON95,75975 AWG
500 RON191,51950 AWG
1000 RON383,03900 AWG
2000 RON766,07800 AWG
5000 RON1.915,19500 AWG
10000 RON3.830,39000 AWG