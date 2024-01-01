1 Romanya leyinden Aruba florinine

Reel döviz kuru ile RON → AWG çevirin

1,000L RON = 0,3812ƒ AWG

21:47 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → AWG çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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AWG
1 RON → AWGSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,39330,4026
Düşük0,37870,3787
Ortalama0,38710,3944
Değişim-2.53%-4.73%
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1 RON → AWG istatistikleri

RON → AWG kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3933, en düşük 0,3787 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3871 oldu. RON → AWG kurundaki değişiklik -2.53 değerindeydi.

RON → AWG kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,4026, en düşük 0,3787 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3944 oldu. RON → AWG kurundaki değişiklik -4.73 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - AWG tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9431,4021,5370,7891,3390,88384,397
1 EUR1,0611,4861,6290,8361,4190,93689,449
1 CAD0,7130,67311,0960,5630,9550,6360,209
1 AUD0,6510,6140,91210,5130,8710,57554,922

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Aruba florinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AWG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → AWG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Aruba Florini
1 RON0,38122 AWG
5 RON1,90611 AWG
10 RON3,81222 AWG
20 RON7,62444 AWG
50 RON19,06110 AWG
100 RON38,12220 AWG
250 RON95,30550 AWG
500 RON190,61100 AWG
1000 RON381,22200 AWG
2000 RON762,44400 AWG
5000 RON1.906,11000 AWG
10000 RON3.812,22000 AWG
Çevrim kurları Aruba Florini / Rumen Leyi
1 AWG2,62315 RON
5 AWG13,11575 RON
10 AWG26,23150 RON
20 AWG52,46300 RON
50 AWG131,15750 RON
100 AWG262,31500 RON
250 AWG655,78750 RON
500 AWG1.311,57500 RON
1000 AWG2.623,15000 RON
2000 AWG5.246,30000 RON
5000 AWG13.115,75000 RON
10000 AWG26.231,50000 RON