50 Arjantin pesosundan Ukrayna grivnasına

Reel döviz kuru ile ARS → UAH çevirin

50 ars
5,05 uah

1.00000 ARS = 0.10108 UAH

09:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Trustpilot logosuTrustpilot yıldız derecelendirmesi

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.865451.097491.44151.490051.65620.9621518.8282
1 GBP1.1554711.26805105.6611.721761.913751.1117321.7561
1 USD0.911250.788612183.32561.35781.509210.8767517.1571
1 INR0.0109360.009464230.012001110.01629510.01811220.0105220.205904

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Arjantin pesosundan Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ARS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ARS → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Arjantin pesosu için en iyi döviz çiftleri

ARS → USD

ARS → AUD

ARS → CAD

ARS → EUR

ARS → NAD

ARS → SGD

ARS → ZAR

ARS → GBP

Change Converter source currency

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
phones

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arjantin Pesosu / Ukrayna Grivnası
1 ARS0.10108 UAH
5 ARS0.50538 UAH
10 ARS1.01076 UAH
20 ARS2.02152 UAH
50 ARS5.05380 UAH
100 ARS10.10760 UAH
250 ARS25.26900 UAH
500 ARS50.53800 UAH
1000 ARS101.07600 UAH
2000 ARS202.15200 UAH
5000 ARS505.38000 UAH
10000 ARS1010.76000 UAH
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Arjantin Pesosu
1 UAH9.89351 ARS
5 UAH49.46755 ARS
10 UAH98.93510 ARS
20 UAH197.87020 ARS
50 UAH494.67550 ARS
100 UAH989.35100 ARS
250 UAH2473.37750 ARS
500 UAH4946.75500 ARS
1000 UAH9893.51000 ARS
2000 UAH19787.02000 ARS
5000 UAH49467.55000 ARS
10000 UAH98935.10000 ARS