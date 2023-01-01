bin Arjantin pesosundan Papua Yeni Gine kinasına

Reel döviz kuru ile ARS → PGK çevirin

1000 ars
10.43 pgk

1.00000 ARS = 0.01043 PGK

17:42 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Tek hesapta 40+ para birimi

ARS → PGK çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 ARS → 0 PGK
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86541.055187.74741.425331.643590.967518.6187
1GBP1.1555411.21925101.3991.647081.899291.1179821.5154
1USD0.94780.820176183.1651.35091.557750.91717.6464
1INR0.01139640.009862040.012024310.01624360.01873090.01102630.212185

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Arjantin pesosundan Papua Yeni Gine kinasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ARS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PGK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ARS → PGK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Arjantin pesosu

ARS → USD

ARS → AUD

ARS → CAD

ARS → EUR

ARS → NAD

ARS → SGD

ARS → ZAR

ARS → GBP

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Arjantin Pesosu / Papua Yeni Gine Kinası
1 ARS0.01043 PGK
5 ARS0.05213 PGK
10 ARS0.10427 PGK
20 ARS0.20854 PGK
50 ARS0.52134 PGK
100 ARS1.04268 PGK
250 ARS2.60670 PGK
500 ARS5.21340 PGK
1000 ARS10.42680 PGK
2000 ARS20.85360 PGK
5000 ARS52.13400 PGK
10000 ARS104.26800 PGK
Çevrim kurları Papua Yeni Gine Kinası / Arjantin Pesosu
1 PGK95.90690 ARS
5 PGK479.53450 ARS
10 PGK959.06900 ARS
20 PGK1918.13800 ARS
50 PGK4795.34500 ARS
100 PGK9590.69000 ARS
250 PGK23976.72500 ARS
500 PGK47953.45000 ARS
1000 PGK95906.90000 ARS
2000 PGK191813.80000 ARS
5000 PGK479534.50000 ARS
10000 PGK959069.00000 ARS